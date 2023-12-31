Yığılca Kültür Turizm Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Gökhan Alkan Güven Tazeledi

Yığılca Kültür Turizm Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Gökhan Alkan güven tazeledi.

Yığılca Pazaryeri Camisi'nin altında yapılan olağan genel kurula dernek üyeleri katıldı.

Yığılca Dernekleri Federasyonu Başkanı İlyas Yıldırım da genel kurulda ilçede yapılan hizmetlerle ilgili konuştu.

Daha sonra divan kuruluna Veli Vergili, Ahmet Kaçar ve Recep Altın seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet, denetleme ve hesap raporları ile tahmini bütçe oy birliğiyle karara bağlandı.

Tek listeyle gidilen seçimde dernek başkanlığına yeniden Gökhan Alkan getirildi. Yönetim kurulu asil üyeleri Turgut Ilğın, Muhterem Baltacı, Musa Keskin ve Nizamettin Kalaycı, denetleme kurulu üyeleri ise Said Cesur, İbrahim Çengel ve Orhan Acar'dan oluştu.

Alkan, yaptığı konuşmada, güven tazeleyerek yeni hedeflere doğru yola başladıklarını belirterek, "Ortak payda Yığılca olduğu zaman birlik beraberliğimizi ortaya koymaktan bugüne kadar geri durmadık. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Her birine ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Toplantımıza katılım sağlayan değerli üyelerimize teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olsun." diye konuştu.