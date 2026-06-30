Devlet korumasında büyüdü, şimdi aynı yoldan geçen gençlere destek oluyor

Çocukluk yıllarını yetiştirme yurdunda geçiren 46 yaşındaki sosyolog Ali İmran Aksu, kurduğu dernek vasıtasıyla kendisiyle aynı kaderi paylaşan ve devlet korumasından ayrılanların hayata uyum sağlamalarına destek oluyor.

???????Konya'da 10 yaşındayken çocuk yuvasına yerleşen Ali İmran Aksu, 18 yaşında reşit olmasıyla kurumdan ayrıldı. Bir süre farklı sektörlerde çalışan Aksu, 2006 yılında Karaman İl Sağlık Müdürlüğünde sosyolog olarak profesyonel iş hayatına adım attı.

Kendisi gibi devlet koruması altında büyüyen bireylerin, hayata atılırken ve bireysel yaşamlarında karşılaşabilecekleri zorlukları aşmalarına destek olmak isteyen Aksu, 2014 yılında 7 arkadaşıyla el ele vererek Çocuk Evleri Sosyal Gelişim Derneğini (ÇESODER) faaliyete geçirdi.

"Çocuklarımızın psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak için varız"

Derneğin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Ali İmran Aksu, AA muhabirine, devlet korumasından ayrılan gençlere sundukları rehberlik hizmetlerini anlattı.

Aksu, bu bireylerle düzenli aralıklarla bir araya gelip, çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Çocuklarımıza yönelik sportif faaliyetler düzenliyoruz. Piknik, eğlence programları gibi etkinliklerle kendimizi tanıtıyoruz. Kurumdan ayrıldıklarında da kendilerini ait hissedebilecekleri, danışabilecekleri ve destek alabilecekleri bir mekanizmanın varlığını onlara hatırlatmak için faaliyet yürütüyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak için varız. Hayatta karşılaşabilecekleri her türlü sıkıntıyı çözme adına elimizden gelen desteği veriyoruz." diye konuştu.

Kendisi için en büyük ödülün, hayatına dokundukları bireylerden aldıkları olumlu geri dönüşler olduğunu belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Bu gençlerimize destek olurken sanki bir kardeşime destek olmuş gibi hissediyorum. Onların yüzündeki gülümseme, iyi durumda olmaları, aile ve iş hayatlarının iyi bir noktada olması beni mutlu ediyor. En büyük amacım iyi işler yapabilmek. Ne kadar insana dokunabilirsek, insanın doğru bilgiye erişmesini sağlayacak mekanizmalar kurabilirsek, bu benim için en büyük mertebedir."

Dernek üyelerinden Asude Burçin Teker de Aksu ile devlet korumasında olduğu yıllarda tanıştığını dile getirdi.

Kaldığı kuruma ziyaretler düzenleyen Aksu'nun kendileri için bir "rehber" ve "ağabey" olduğunu dile getiren Teker, "Hepimiz bir aile gibi kamplara ve pikniğe gidiyoruz. Sürekli toplanıyoruz ve kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Ali hoca her türlü bizim yanımızda. Burası bizim için bir dernek değil, bir aile ortamı gibi. Ali hoca muhteşem biri. Benim için bir ağabey gibi. Dışarıda da bir ağabeye ihtiyacımız olduğu zaman Ali hoca sürekli yanımızda." ifadelerini kullandı.