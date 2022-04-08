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Yeşilyurt'ta Polis Haftası kutlandı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Yeşilyurt'ta Polis Haftası kutlandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. yıl dönümü törenle kutlandı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Yeşilyurt İlçe Emniyet Amiri Erdem Arslan tarafından çelenk sunuldu.

Tören sonunda Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt, polislerin haftasını kutladı.

Programa Belediye Başkan Vekili Ercan Çelikel, AK Parti İlçe Başkanı Osman İçten, daire amirleri, polis ve jandarma mensupları katıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Yeşilyurt, Tokat, Polis, Türk, Güncel, Haberler

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