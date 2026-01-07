Haberler

Yeşilyurt'ta Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Yeşilyurt'ta Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, merkezde biriken kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor. Buzlanma ve kar kalıntıları belediye ekipleri tarafından toplanarak iş makineleriyle temizleniyor. Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Halil Sevim, kar yağışından itibaren ekiplerin sahada olduğunu belirterek, ana caddeler başta olmak üzere tüm yolların açık tutulması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde merkezdeki kar, kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.

Atatürk Caddesi ile Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli bulvarlarında oluşan buzlanma ve oluşan kalıntılar, belediye ekiplerince toplanarak iş makineleri ile traktör ve kamyonlara yüklenip ilçe dışına götürülüyor.

Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından önem taşıyan kar küreme temizleme işlemlerinin aralıksız devam ettiğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Halil Sevim, "Kar yağışının başladığı ilk günden itibaren ekiplerimizin tamamı sahada. Öncelikle ana caddelerde, akabinde mahalle ve sokak aralarında makinelerle yolları açık tutmak için uğraşıyoruz. Kar yağışının durması ve dondurucu soğuklardan kaynaklanan buzlanmaya karşı mücadelemiz de devam etmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü: Pilot aranıyor
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı

Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı