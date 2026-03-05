Yeşilyurt Kaymakamı Altın, yetim çocuklar ve aileleriyle iftar programında buluştu

??????? Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, yetim çocuklar ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Yeşilyurt Kaymakamlık binasında düzenlenen iftar programına Kaymakam Altın ile öksüz ve yetim çocuklar katıldı.

Programda Hacivat-Karagöz gösterimi, palyaço, yüz boyama gibi aktivitelerle çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi.

Kaymakam Altın, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, "Bu tür buluşmalar hem çocuklar hem de toplum için önemlidir. Ramazan ayının bereketini ve paylaşmanın güzelliğini hep birlikte hissettiğimiz bu anlamlı buluşmada, yavrularımızın gözlerindeki umut ve tebessüm bizlere en büyük güç oldu. Onların her zaman yanında olmak, yüzlerini güldürmek bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir." dedi.

