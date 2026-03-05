Haberler

Yeşilyurt Kaymakamı Altın, yetim çocuklar ve aileleriyle iftar programında buluştu

Yeşilyurt Kaymakamı Altın, yetim çocuklar ve aileleriyle iftar programında buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, yetim çocuklar ve aileleriyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Etkinlikte Hacivat-Karagöz gösterimi, palyaço ve yüz boyama gibi eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi.

??????? Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, yetim çocuklar ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Yeşilyurt Kaymakamlık binasında düzenlenen iftar programına Kaymakam Altın ile öksüz ve yetim çocuklar katıldı.

Programda Hacivat-Karagöz gösterimi, palyaço, yüz boyama gibi aktivitelerle çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi.

Kaymakam Altın, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, "Bu tür buluşmalar hem çocuklar hem de toplum için önemlidir. Ramazan ayının bereketini ve paylaşmanın güzelliğini hep birlikte hissettiğimiz bu anlamlı buluşmada, yavrularımızın gözlerindeki umut ve tebessüm bizlere en büyük güç oldu. Onların her zaman yanında olmak, yüzlerini güldürmek bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir." dedi.

???????

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez

Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel isme veto: Kabul edilemez
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
İngiltere resmen duyurdu: Kıbrıs'taki üssü vuran dron İran'dan fırlatılmadı

Kıbrıs'ta saldırı bilmecesi! İngiltere'den açıklama var
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez

Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel isme veto: Kabul edilemez
Hava sahamızda imha edildi! Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü

Hava sahamızda imha edildi! Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek

İsrail saldırısı altındayken İran'a karşı harekete geçtiler