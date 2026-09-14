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Yeşilırmak taşkınından zarar gören üreticilere 30 milyon liralık destek

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Amasya'da mayıs ayında Yeşilırmak'ın taşması üzerine ürünleri zarar gören çiftçilerin hesabına toplam 30 milyon liralık destek aktarıldı.

Amasya'da mayıs ayında Yeşilırmak'ın taşması üzerine ürünleri zarar gören çiftçilerin hesabına toplam 30 milyon liralık destek aktarıldı.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayının 14'ü ve 15'inde yaşanan afet sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar tespit çalışmalarını tamamlayarak elde edilen raporlar Tarım ve Orman Bakanlığına sunuldu.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle, Amasya'daki ve Taşova ilçesindeki açık ve kapalı alanlarda üretim yapan üreticilerin zararlarının karşılanmasına yönelik olarak 30 milyon liralık kaynak tahsis edildi.

Söz konusu desteğin ödeme süreci 14 Eylül 2026 tarihi itibariyle tamamlanarak, toplam 606 çiftçinin hesaplarına 30 milyon liralık kaynak aktarıldı.

Kaynak: AA
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