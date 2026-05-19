Yeşilırmak kıyısında mahsur kalan kedi kurtarıldı

AMASYA'da yağışlar sonrası debisi yükselen Yeşilırmak kıyısında mahsur kalan kedi, kurulan düzenekle kurtarıldı.

Hacılar Meydanı mevkisinde evinin önünden geçen Yeşilırmak Nehri'nden kedi sesi duyan Arzu Özkan, durumu Amasya Doğal Hayatı ve Hayvan Haklarını Koruma Derneği Başkanı Ayşe Merve Yalçın'a bildirdi. Bölgeye gelen Yalçın ve çevredekiler, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle debisi yükselen Yeşilırmak kenarında mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kedi için iple düzenek kuruldu. Irmak kenarına indirilen paletin üzerine kafes yerleştirildi. Kedinin kafese girmesinin ardından düzenek yukarı çekildi. Durumu iyi olan kedi, doğal ortamına bırakıldı.

