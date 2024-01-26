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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hikmet Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı

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Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Hikmet Taşdemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Silivri'de defnedildi.

- Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hikmet Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Hikmet Taşdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Türk sinemasının önemli isimlerinden olan ve filmlerde genellikle 'kötü adam' rollerini canlandıran Hikmet Taşdemir, tedavi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Taşdemir, Silivri Piri Mehmet Paşa Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Fener Mahallesi'nde toprağa verildi. Taşdemir'in cenazesine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yönetmen oyuncu Gani Şavata'nın yanı sıra sevenleri de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hikmet Taşdemir Ünlüler Sinema Kültür Sanat Güncel Haberler

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