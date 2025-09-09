Haberler

Yeşilay YEDAM, Erbaa'da Tanıtıldı

Tokat'ta Erbaa ilçesinde Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (YEDAM), belediye personeline tanıtıldı. YEDAM, bağımlılıkla mücadele için ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği sunuyor.

YEDAM'ın tütün, alkol, madde, teknoloji, kumar bağımlılarına ve yakınlarına, ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği verdiği anlatıldı. Tanıtım broşürleri vatandaşlara dağıtıldı, afişler de bilgilendirme amacıyla reklam panolarına asıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi yetkilileri Erbaa Belediye Başkanı Sayın Ertuğrul Karagöl'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
