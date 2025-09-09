Yeşilay YEDAM, Erbaa'da Tanıtıldı

Tokat'ta Erbaa ilçesinde belediye personeline Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtımı yapıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi, Erbaa Belediyesi personeline YEDAM'ın tanıtımını gerçekleştirdi.

YEDAM'ın tütün, alkol, madde, teknoloji, kumar bağımlılarına ve yakınlarına, ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği verdiği anlatıldı. Tanıtım broşürleri vatandaşlara dağıtıldı, afişler de bilgilendirme amacıyla reklam panolarına asıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi yetkilileri Erbaa Belediye Başkanı Sayın Ertuğrul Karagöl'e teşekkür etti.