Yeşilay Tokat Şubesi'nden YEDAM Tanıtımı
Yeşilay Tokat Şubesi, Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde YEDAM'ın bağımlılıkla mücadele hizmetlerini tanıttı. Etkinlikte, vatandaşlara ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sunan YEDAM hakkında bilgiler verildi.
Tokat'ta Yeşilay Şubesi, Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtımını yapmaya devam ediyor.
Yeşilay Tokat Şubesi ekipleri, Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde YEDAM'ın tanıtımını yaptı.
Etkinlik kapsamında vatandaşlara, YEDAM'ın tütün, alkol, madde, teknoloji, kumar bağımlılarına ve yakınlarına, ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği verdiği anlatıldı.
YEDAM'ın tanıtım broşürleri vatandaşlara dağıtılırken, afişleri de bilgilendirme amaçlı olarak çeşitli yerlere asıldı.
Tanıtım çalışmalarıyla daha çok insana ulaşılarak yardım edilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel