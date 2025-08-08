Yeşilay Samsun Şubesi'nden Vali Yardımcısı'na Ziyaret

Yeşilay Samsun Şubesi, Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Baştürk, makamında Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ve beraberindeki ekibini kabul etti.

Ziyarette, Yeşilay'ın Samsun genelinde yürüttüğü bağımlılıkla mücadele çalışmaları, farkındalık ve eğitim faaliyetleri ile gençlere ve ailelere yönelik planlanan sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Yeşilay, misafirperverliklerinden dolayı Vali Yardımcısı Baştürk'e teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.