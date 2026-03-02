Haberler

AA Samsun Bölge Müdürlüğüne Yeşilay'dan ziyaret

Yeşilay Samsun Şubesi, Yeşilay Haftası kapsamında Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette bağımlılık konularında toplumsal farkındalığın artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Yeşilay Samsun Şubesince, Yeşilay Haftası kapsamında Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulunuldu.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ve beraberindekiler, AA Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret ederek, yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Güneş, tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığına karşı toplumsal farkındalığın artırılmasını hedeflediklerini vurgulayarak, medya kuruluşlarının bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Ziyarette, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu
