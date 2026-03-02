AA Samsun Bölge Müdürlüğüne Yeşilay'dan ziyaret

Yeşilay Samsun Şubesince, Yeşilay Haftası kapsamında Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulunuldu.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ve beraberindekiler, AA Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret ederek, yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Güneş, tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığına karşı toplumsal farkındalığın artırılmasını hedeflediklerini vurgulayarak, medya kuruluşlarının bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Ziyarette, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.