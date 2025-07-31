Yeşilay Samsun Şubesi, Mehmet Muş ile Projelerini Gözden Geçirdi

Yeşilay Samsun Şubesi, Mehmet Muş ile Projelerini Gözden Geçirdi
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Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ile bir araya gelerek projeleri ve sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ile bir araya geldi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Muş, makamında Yeşilay Samsun Şube Başkanı Güneş'i misafir etti.

Toplantıda Yeşilay'ın devam eden projeleri, kentteki görünürlüğünün artırılması, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen bilinçlendirme çalışmaları ile özellikle gençlere ve ailelere yönelik yürütülmesi planlanan sosyal sorumluluk projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmeye, Yeşilay Samsun Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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