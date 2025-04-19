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Yeşilay Kastamonu Şubesi'nden Emniyet Müdürü'ne Ziyaret

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Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut ve yönetim kurulu üyeleri, Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay'ı ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladılar.

Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut ve yönetim kurulu üyeleri Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay'ı ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Durgut, Ay ile bir süre sohbet etti.

Kayhan Ay, ziyaret duyduğu memnuniyeti dile getirerek Durgut ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Ünal Kesmen - Güncel
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