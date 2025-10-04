Haberler

Yeşilay, Kahramanmaraş'ta Bağımlılıkla Mücadele İçin Bilgilendirme Yaptı

Yeşilay, Kahramanmaraş'ta Bağımlılıkla Mücadele İçin Bilgilendirme Yaptı
Güncelleme:
Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi, Abdülhamit Han Camisi girişinde bağımlılık ve zararlı maddelere karşı vatandaşları bilinçlendirmek için stant açtı. Ekipler, madde, sigara, alkol, teknoloji ve kumar bağımlılığına yönelik bilgilendirici materyaller dağıttı.

Kahramanmaraş'ta Yeşilay tarafından vatandaşlara yönelik bağımlılık ve zararlı maddeler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi tarafından Abdülhamit Han Camisi'nin girişinde stant açıldı.

Burada, Yeşilay ekipleri, madde, sigara, alkol, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi konularda hazırlanan bilgilendirici afiş ve broşürleri vatandaşlara dağıttı.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
