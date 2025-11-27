Yeşilay Heyeti Trabzon Valisi Yıldırım'ı Ziyaret Etti

Yeşilay yöneticilerinin yer aldığı heyet, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım, Yeşilay Genel Merkez İdari ve Teknik İşler Direktörü Mustafa Doğru, Paydaş İlişkiler Direktörü Ersan Ulusan, Yönetim Kurulu Destek Hizmetleri Müdürü Mustafa Kiraz ve Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir'i makamında kabul etti.

Doğru, Vali Yıldırım'a Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele alanındaki çalışmaları, projeler ve kurumlar arası işbirlikleri hakkında bilgi sundu.

Vali Yıldırım, toplum sağlığını koruma noktasında Yeşilay'ın yürüttüğü faaliyetlerin önemine değinerek, çalışmalarında başarılar diledi.

Heyet daha sonra ?Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'ya ziyarette bulundu.

Ziyarette, KTÜ İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Feride Sena Sezen ile KTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Salimoğlu da yer aldı.