Haberler

Yeşilay Heyeti Trabzon Valisi Yıldırım'ı Ziyaret Etti

Yeşilay Heyeti Trabzon Valisi Yıldırım'ı Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay yöneticileri, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ile buluşarak bağımlılıkla mücadele projeleri hakkında bilgi sundu. Vali Yıldırım, Yeşilay'ın toplum sağlığını koruma çabalarının önemini vurguladı.

Yeşilay yöneticilerinin yer aldığı heyet, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım, Yeşilay Genel Merkez İdari ve Teknik İşler Direktörü Mustafa Doğru, Paydaş İlişkiler Direktörü Ersan Ulusan, Yönetim Kurulu Destek Hizmetleri Müdürü Mustafa Kiraz ve Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir'i makamında kabul etti.

Doğru, Vali Yıldırım'a Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele alanındaki çalışmaları, projeler ve kurumlar arası işbirlikleri hakkında bilgi sundu.

Vali Yıldırım, toplum sağlığını koruma noktasında Yeşilay'ın yürüttüğü faaliyetlerin önemine değinerek, çalışmalarında başarılar diledi.

Heyet daha sonra ?Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'ya ziyarette bulundu.

Ziyarette, KTÜ İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Feride Sena Sezen ile KTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Salimoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap

Ünlü isimden o iddialara rest: Galatasaray'a gitmiyorum
Okulda boğazına jelibon kaçan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Teneffüste yediği yiyecek sonu oldu! Küçük Ahmet'e kahreden veda
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç

TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.