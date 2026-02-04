Haberler

Yeşilay Hakkari Şube Başkanlığına Merve Demir seçildi

Güncelleme:
Yeşilay Hakkari Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda Merve Demir başkanlığa seçildi. Genel kurulda, eski başkan Şemsettin Uçar, bağımlılıkla mücadelede ekip çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen genel kurulda faaliyet raporu sunuldu, denetim raporu okundu.

Demir, Yeşilay'ın köklü misyonunu kentte daha geniş kitlelere ulaştırmak için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Eski Şube Başkanı Şemsettin Uçar da görev süresi boyunca bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimleriyle birlikte çalıştıklarını, yaptıklarının ekip işi olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı Vali Ali Çelik ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Toplantıya, Yeşilay Genel Merkez Şube Operasyonları Birimi uzmanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Arif Demir, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
