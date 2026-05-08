Mardin'de Yeşilay gönüllüleri ilkokul öğrencileriyle buluştu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Yeşilay gönüllüleri ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Yeşilay Mardin Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında gönüllüler, kırsal Günlüce Mahallesi'ndeki Günlüce İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okulda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler çeşitli oyunlar oynadı, boyama aktiviteleri ve interaktif sunumlarla Yeşilay'ın faaliyet alanlarını tanıdı.

Tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığı gibi risklere karşı farkındalık düzeyinin artırılmasının hedeflendiği etkinlikte çocuklar, bağımsız bir gelecek için hayallerini kağıtlara aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Mardin Şube Başkanı Ferit Akdağ, "Her bir çocuğa 'Yeşilaycı' olma gururunu yaşatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.