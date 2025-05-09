Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Tekirdağ Valisi'ni Ziyaret Etti

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dinç, Vali Soytürk ile makamda bir süre görüştü.

Dinç, Yeşilay'ın çalışmaları hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Soytürk, Dinç'e çalışmalarında başarılar diledi.

Dinç'e ziyaretleri sırasında Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı eşlik etti.