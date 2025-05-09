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Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Tekirdağ Valisi'ni Ziyaret Etti

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Tekirdağ Valisi'ni Ziyaret Etti
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Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile makamda bir araya gelerek Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Soytürk, Dinç'e çalışmalarında başarılar diledi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dinç, Vali Soytürk ile makamda bir süre görüştü.

Dinç, Yeşilay'ın çalışmaları hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Soytürk, Dinç'e çalışmalarında başarılar diledi.

Dinç'e ziyaretleri sırasında Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı eşlik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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