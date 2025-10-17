Haberler

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Sivas'ta İncelemelerde Bulundu

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Sivas'ta İncelemelerde Bulundu
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Sivas'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret ederek bağımlılıklarla mücadele alanındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yerel yöneticilerle toplantı gerçekleştirdi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Sivas'ta incelemelerde bulundu.

İlk olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret eden Dinç, Yeşilay Sivas Şube Başkanı Halit Köksal'dan saha çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Dinç, daha sonra bağımlılıklarla mücadele alanında görev yapan Köksal, yönetim kurulu üyeleri, spor kulübü yöneticileri, gençlik komisyonları, gönüllüler ve uzman personel ile bir araya geldi.

Toplantıda yürütülen faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

