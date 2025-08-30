Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Tokat'ta Tanıtıldı

Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Tokat'ta Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Devlet Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tanıtıldı. Hastane personeline ve hemşirelere YEDAM hakkında bilgi verildi ve broşürler ile afişler dağıtıldı.

Tokat Devlet Hastanesi'nde Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtımı yapıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi, Devlet Hastanesi'nde YEDAM'nın tanıtımını gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında hastane personeline ve hemşirelere YEDAM anlatıldı.

YEDAM'ın tanıtım broşürleri vatandaşlara dağıtılırken, afişleri de bilgilendirme amaçlı olarak hastanenin çeşitli yerlerine asıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Her an açıklanabilir! İşte Ali Koç'un teknik direktör adayları

Aralarında Montella da var! İşte kritik toplantıdan çıkan isimler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi

Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.