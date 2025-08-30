Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Tokat'ta Tanıtıldı
Tokat Devlet Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tanıtıldı. Hastane personeline ve hemşirelere YEDAM hakkında bilgi verildi ve broşürler ile afişler dağıtıldı.
Tokat Devlet Hastanesi'nde Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtımı yapıldı.
Yeşilay Tokat Şubesi, Devlet Hastanesi'nde YEDAM'nın tanıtımını gerçekleştirdi.
Etkinlik kapsamında hastane personeline ve hemşirelere YEDAM anlatıldı.
YEDAM'ın tanıtım broşürleri vatandaşlara dağıtılırken, afişleri de bilgilendirme amaçlı olarak hastanenin çeşitli yerlerine asıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel