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Yeşilay Edirne Şube Başkanı Bayrak, Türk Kızılay Edirne Şubesini ziyaret etti

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Yeşilay Edirne Şube Başkanı Bayrak, Türk Kızılay Edirne Şubesini ziyaret etti
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Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılay Edirne Şubesini ziyaret etti. Ziyarette Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, çalışmalar hakkında bilgi verdi ve işbirliğine vurgu yaptı; Bayrak, Kızılay ekibine başarı diledi.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılay Edirne Şubesini ziyaret etti.

Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, Türk Kızılay'ın çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirten Baytar, Yeşilay ve Türk Kızılay ekiplerinin işbirliği içerisinde çalıştığını ifade etti.

Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi veren Bayrak da Baytar ve Türk Kızılay ekibine başarı diledi.

Kaynak: AA
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