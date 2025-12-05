Haberler

Yeşilay Düzce Şubesinde 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kutlandı

Yeşilay Düzce Şubesi, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında 81 ilden gönüllülerle video konferans düzenleyerek, bağımlılıkla mücadeledeki katkılarını kutladı. Şube Başkanı İsmail Korkmaz, gönüllülere teşekkür belgeleri takdim etti.

Yeşilay Düzce Şubesi gönüllüleri, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında 81 ilden gönüllülerle videolu konferansta bir araya geldi.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'in de katıldığı konferansta, gönüllülerin illerde gerçekleştirdiği etkinliklere yer verildi.

Video konferansın ardından Yeşilay Düzce Şubesi'nde gönüllülerle çeşitli etkinlikler yapıldı.

Şube Başkanı İsmail Korkmaz, Yeşilay gönüllülerine emekleri ve katkıları için teşekkür belgesi verdi.

Korkmaz, bağımlılıkla mücadelesini sürdürerek toplum sağlığına katkı sunan gönüllülere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
