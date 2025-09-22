Yeşilay'dan Kilis'te Üniversite Öğrencilerine Bağımlılık Bilgilendirmesi

Haberler

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Yeşilay tarafından bağımlılık ve zararlı maddeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere broşürler dağıtıldı ve bağımlılıkla mücadele konusundaki faaliyetler anlatıldı.

Kilis'te Yeşilay tarafından üniversite öğrencilerine yönelik bağımlılık ve zararlı maddeler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yeşilay Kilis Şubesi tarafından Kilis 7 Aralık Üniversitesi 15 Temmuz Meydanı'nda stant açıldı.

Burada, Yeşilay görevlilerince öğrencilere bağımlılık ve zararlı maddeler konularında bilgiler aktarılarak, broşür dağıtıldı.

Kilis Yeşilay Şube Başkanı Osman Ertuğrul Sağlam, AA muhabirine, Yeşilay'ın kuruluşundan bu yana her türlü bağımlılıkla ve zararlı madde alışkanlıklarla mücadele eden bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.

Özellikle uyuşturucu, sigara ve alkol bağımlılığı konusunda öğrencileri bilgilendirdiklerini kaydeden Sağlam, "Sigara, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve sosyal medya bağımlılığı başta olmak üzere birçok bağımlılıkla Yeşilay olarak önleyici faaliyetler yaparak mücadele ediyoruz. Yeşilay bağımlılıktan uzak bir nesil yetiştirmek için her şeyi yapmaya devam edecek." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
