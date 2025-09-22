Yeşilay'dan Kilis'te Üniversite Öğrencilerine Bağımlılık Bilgilendirmesi

Kilis'te Yeşilay tarafından üniversite öğrencilerine yönelik bağımlılık ve zararlı maddeler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yeşilay Kilis Şubesi tarafından Kilis 7 Aralık Üniversitesi 15 Temmuz Meydanı'nda stant açıldı.

Burada, Yeşilay görevlilerince öğrencilere bağımlılık ve zararlı maddeler konularında bilgiler aktarılarak, broşür dağıtıldı.

Kilis Yeşilay Şube Başkanı Osman Ertuğrul Sağlam, AA muhabirine, Yeşilay'ın kuruluşundan bu yana her türlü bağımlılıkla ve zararlı madde alışkanlıklarla mücadele eden bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.

Özellikle uyuşturucu, sigara ve alkol bağımlılığı konusunda öğrencileri bilgilendirdiklerini kaydeden Sağlam, "Sigara, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve sosyal medya bağımlılığı başta olmak üzere birçok bağımlılıkla Yeşilay olarak önleyici faaliyetler yaparak mücadele ediyoruz. Yeşilay bağımlılıktan uzak bir nesil yetiştirmek için her şeyi yapmaya devam edecek." dedi.