Asarcık'ta "Bağımlılığa Karşı Sahadayız Projesi" kapsamında ziyaretler yapıldı

Yeşilay Samsun Şubesinin 'Bağımlılığa Karşı Sahadayız Projesi' kapsamında Asarcık ilçesinde düzenlenen etkinlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelinerek bağımlılıkla mücadele için farkındalık oluşturuldu.

Yeşilay Samsun Şubesince yürütülen "Bağımlılığa Karşı Sahadayız Projesi" kapsamında, Asarcık ilçesinde sanayi sitesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yürütülen proje kapsamında düzenlenen ziyarette esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelinerek farkındalık oluşturuldu.

Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, bağımlılıkla mücadelenin kurumlar arası iş birliğiyle daha güçlü yürütüldüğünü vurgulayarak, bu tür çalışmaların artarak devam etmesi için tüm kurumlarla koordinasyon içinde hareket ettiklerini dile getirdi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de bağımlılıkla mücadelenin sahada yürütülen çalışmalarla daha etkili hale geldiğini söyledi.

Toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Güneş, "Bu kapsamda esnafımızla bir araya gelmek, onların görüşlerini almak ve farkındalık oluşturmak bizim için çok kıymetli." dedi.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Şenel Kığılcım, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Olgay İnci de katıldı.

Kaynak: AA / Meryem Argüç
