Yeşilay'dan Bağımlılık Eğitimi

Yeşilay'dan Bağımlılık Eğitimi
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Yeşilay Tokat Şubesi, madde, kumar, alkol ve tütün bağımlılıkları konularında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline eğitim verdi.

Yeşilay Tokat Şubesi tarafından madde, kumar, alkol ve tütün bağımlılıkları konularında eğitim verildi.

Yeşilay tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ilçe personeline yönelik uygulayıcı eğitimci psikolog Ertuğrul Talha Emektar ve ile psikolog Yasin Yalçın tarafından madde, kumar, alkol ve tütün bağımlılıkları konularında eğitim gerçekleştirildi.

Katılımcılara, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) görevlisi Elif Sevim Yılmaz tarafından da alkol bağımlılığı konusunda bilgi aktarıldı.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
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