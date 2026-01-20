Yeşilay Samsun Şubesinden 19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'na ziyaret

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ve Yeşilay formatörü psikolog Zeynep Akgöz'ün de bulunduğu ziyarette başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerini etkileyen bağımlılıklarla mücadele çalışmaları ele alındı.

Güneş, Yeşilay Samsun Şubesi tarafından yürütülen önleyici ve farkındalık odaklı faaliyetler hakkında Topaloğlu'na bilgi verildi.

Topaloğlu, Yeşilay'ın çalışmalarını takdirle karşıladığını dile getirerek, bağımlılıkla mücadele kapsamında hayata geçirilecek projelere destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.