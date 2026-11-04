'Yeşil Vatan Tırı' Hanönü'nde öğrencilerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yeşil Vatan Etkinlik Tır'ı Hanönü'nde öğrencilerle buluştu.

Orman Genel Müdürlüğüne ait Yeşil Vatan Tırı, Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Şehit Faruk Karagöz İlkokulu bahçesinde konuşlandırıldı.

Öğrencilere küçük yaştan itibaren orman ve doğa sevgisini kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler birbirinden farklı çalışmalar yaptı.

Kaynak: AA