Yeryüzü Doktorları Derneği, Gazze'de yeniden fizyoterapi merkezi açtı

Güncelleme:
Yeryüzü Doktorları Derneği, Han Yunus'ta açtığı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile bölgedeki sağlık hizmetlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Dernek, Gazze'de sağlık sisteminin çökmesine dikkat çekerek, tıbbi malzeme eksikliklerinin giderilmesi için çağrıda bulundu.

Yeryüzü Doktorları Derneği, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi açtı.

Gazze'de 2015'ten bu yana fizik tedavi, rehabilitasyon ve evde sağlık hizmeti veren Yeryüzü Doktorları Derneği'nin Han Yunus'taki ana merkezi İsrail saldırılarında yıkılmıştı.

Dernek bugün yine aynı kentte ancak başka bir mevkide fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetine başladı.

Derneğin Gazze ofisi direktörü Dua el-Hulu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de sağlık sisteminin çökmüş durumda olduğunu, sağlık hizmetlerinin, ihtiyacın büyüklüğüne kıyasla yetersiz kaldığını söyledi.

Derneğin, savaş nedeniyle tıbbi malzemeler konusunda büyük bir eksiklik yaşadığını kaydeden Hulu, Gazze Şeridi'nin ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli miktarda tıbbi malzeme girişi için ilgili makamlara çağrıda bulundu.

Gazze'de savaş sırasında uzuvlarını kaybeden ve sakat kalan insan sayısında ciddi bir artış yaşandığına değinen Hulu, derneğin çalışmalarını protez uzuvlarla tedaviyi de kapsayacak şekilde genişletmeyi istediklerini aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığından 9 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl süren soykırım boyunca Gazze'de 5 bini aşkın amputasyon gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, nüfusa oranla dünyada en yüksek ampute çocuk sayısının Gazze'de kaydedildiğine işaret edilmişti.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
