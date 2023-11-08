Yerlikaya, 1 Ocak-1 Kasım arasında 370 operasyonda 1 uluslararası, 13 ulusal, 33 bölgesel, 253 yerel organize suç örgütünün çökertildiğini, 1800...
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Yerlikaya, 1 Ocak-1 Kasım arasında 370 operasyonda 1 uluslararası, 13 ulusal, 33 bölgesel, 253 yerel organize suç örgütünün çökertildiğini, 1800 kişinin tutuklandığını bildirdi.
Yerlikaya, 1 Ocak-1 Kasım arasında 370 operasyonda 1 uluslararası, 13 ulusal, 33 bölgesel, 253 yerel organize suç örgütünün çökertildiğini, 1800 kişinin tutuklandığını bildirdi.
Kaynak: AA / Güncel