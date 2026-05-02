Yerli ve Milli Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Polat: "Herkesin İnsanca Yaşayabildiği Bir Türkiye Mümkün"

(ANKARA)- Yerli ve Milli Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nuray Polat, 1 Mayıs'ın, emeğin, adaletin ve dayanışmanın simgesi olduğunu belirterek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Yerli ve Milli Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nuray Polat, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, alın terinin, emeğin ve dayanışmanın günü olan 1 Mayıs'ı coşkuyla, gururla ve kararlılıkla kutluyoruz. 1 Mayıs; emeğin sömürülmediği, adaletin tesis edildiği, eşitliğin ve özgürlüğün hakim olduğu bir dünya mücadelesinin simgesidir. İşçilerimizin, emekçilerimizin, alın teriyle hayatını kazanan herkesin hak arayışının en güçlü sesidir. Üreten, büyüten ve geleceğimizi inşa eden emekçilerimiz; ülkemizin en büyük gücüdür. Ancak bugün hala birçok emekçimiz geçim sıkıntısı, güvencesizlik ve adaletsiz çalışma koşullarıyla mücadele etmektedir. Bu tabloyu değiştirmek, daha adil bir düzen kurmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Bizler inanıyoruz ki; emeğin değer gördüğü, hakça bölüşümün sağlandığı, herkesin insanca yaşayabildiği bir Türkiye mümkündür. Bunun yolu ise birlikten, dayanışmadan ve ortak mücadeleden geçmektedir. Bu vesileyle; başta işçi ve emekçi kardeşlerimiz olmak üzere, emeğiyle hayatı var eden herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, daha güzel yarınlar için omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın emek, dayanışma ve adalet mücadelesi."

Kaynak: ANKA