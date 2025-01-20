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Yerköy'de Sığırcıkların Gökyüzündeki Dansı Büyülüyor

Yerköy'de Sığırcıkların Gökyüzündeki Dansı Büyülüyor
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, bir fabrikanın üzerinde toplanan yüzlerce sığırcık, uyumlu bir şekilde gökyüzünde dans ederek göz alıcı görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde sığırcıkların gökyüzündeki dansı güzel görüntüler oluşturdu.

Saray köyündeki bir fabrikanın üzerinde yüzlerce sığırcık bir araya geldi.

Dakikalarca farklı yönlere uyumlu şekilde uçan kuşlar görenlerin ilgisini çekti.

Bazı vatandaşlar sığırcıkların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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