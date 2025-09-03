Yerköy'de 202 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, kaçak tütün ticareti ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 202 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 202 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçak tütün ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 202 bin makaron ele geçirildi
Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel