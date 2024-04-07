Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Yerköy Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerköy Belediye Meclisi, ilk toplantısını Belediye Başkanı Fatih Arslan başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Meclis üyelerinin tamamının katıldığı toplantıda, 17 gündem maddesi görüşülerek, encümen ve denetim komisyonu üyeleri seçildi.

Belediye Başkanı Arslan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, yeni dönemde Yerköy'e önemli hizmetler getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Seçimlerde kendilerine teveccüh gösteren tüm vatandaşlara teşekkür eden Arslan, "Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bu bayrağı en yükseklere taşımak için elimizden geleni yapacağız. Yerköy'e en güzel hizmetleri getirmek için meclis üyelerimizle birlikte uyum içerisinde çalışacağız." dedi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Fatih Arslan Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Prestij Meselesi konusu nedir? Prestij Meselesi filmi nerede çekildi? Prestij Meselesi oyuncu kadrosu! Titanik filmi gerçek mi? Titanik filmi oyuncuları kim? Titanik filmindeki Jack ve Rose aşkı gerçek mi? Galatasaray- Fenerbahçe maçı ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? Yargı bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Yargı bugün yok mu? Süper Kupa töreni olacak mı? 7 Nisan Süper Kupa'yı kim kazandı? SÜPER KUPA CANLI İZLE! 7 Nisan Fenerbahçe - Galatasaray maçı CANLI İZLE! Süper Kupa finali şifresiz izle! Derbi ne zaman? Süper Kupa maçı oynanacak mı? Galatasaray - Fener maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Bu akşam hangi diziler var? 7 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title