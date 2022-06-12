Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz'ın acı günü - Haberler

Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz'ın acı günü Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'ın ağabeyi Ramazan Yılmaz (59), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'ın ağabeyi Ramazan Yılmaz (59), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ramazan Yılmaz'ın cenazesi, Yerköy Molla Hüsrev Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Kırşehir'in Köseli beldesindeki aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine, Yılmaz'ın ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca ve vatandaşlar katıldı. AA / Ferhat Kayhan - Güncel Ramazan Yılmaz Ferhat Yılmaz Kalp Krizi Güncel Haberler

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