Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz'ın acı günü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz'ın acı günü

AA - Ferhat Kayhan - Güncel
 - Güncelleme:
Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz'ın acı günü

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'ın ağabeyi Ramazan Yılmaz (59), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'ın ağabeyi Ramazan Yılmaz (59), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ramazan Yılmaz'ın cenazesi, Yerköy Molla Hüsrev Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Kırşehir'in Köseli beldesindeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Yılmaz'ın ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca ve vatandaşlar katıldı.

AA / Ferhat Kayhan - Güncel

Ramazan Yılmaz Ferhat Yılmaz Kalp Krizi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title