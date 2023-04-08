Yer: Kastamonu! Başıboş köpekler, işe giden sağlık personeline saldırdı

Kastamonu'da sabah aile sağlık merkezine gitmek için evinden çıkan sağlık personeline, başıboş köpekler saldırdı. Büyük korku yaşadığını söyleyen kadın, "Birden yanıma gelerek beni ısırdı, üzerimdeki kıyafetleri parçaladı." dedi.

Sokak köpeklerinin saldırıları ve vatandaşları korkutması her gün sosyal medyada ve haberlerde yer alırken, korkutan bir haber daha geldi.

İŞE GİDERKEN SALDIRDILAR

Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Aile Sağlık Merkezi'nde ebe olarak çalışan sağlık personeli Şükran Yelkenci, işe gitmek için evden çıktığı sırada başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

"KIYAFETLERİMİ PARÇALADILAR"

Saldırıyı hafif yaralarla atlatan Yelkenci, "Sabah işe giderken Aşağıhatıpbağı Mahallesi Cebeci Sitesi önünde iki tane sokak köpeği birbirleriyle oyun oynuyordu. Oyun oynayan köpeklerden bir tanesi birden yanıma gelerek beni ısırdı, üzerimdeki kıyafetleri parçaladı. Hemen tedavi için hastaneye gittim. Kuduz ve tetanoz aşısı yaptırdım" dedi.