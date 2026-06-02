Bursa'da servis aracıyla çarpışan traktör sürücüsü ağır yaralandı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde plakasız traktörün servis minibüsüne çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü Rıdvan Ayaz hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Yenişehir-İnegöl yolu Çayırlı Mahallesi mevkisinde, servis minibüsüne çarpan plakasız traktörün sürücüsü Rıdvan Ayaz (54) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ayaz, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Kadir İnci