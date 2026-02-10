Haberler

Aydın'da nesli tükenme altındaki oklu kirpi görüldü

Güncelleme:
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, muhtar Süleyman Kozbek tarafından görüntülenen nesli tehlike altındaki oklu kirpi, yol ortasında ilerlerken fark edildi.

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, nesli tehlike altında bulunan oklu kirpi görüldü.

Yenipazar ilçesinde yaşayan Yenipazar Çarşı Mahallesi Muhtarı Süleyman Kozbek, ilçe merkezinde akşam saatlerinde gördüğü nesli tehlike altındaki oklu kirpiyi cep telefonuyla görüntüledi. Oklu kirpiyi zarar görmemesi için bir süre takip ettiğini söyleyen Kozbek, "Oklu kirpiyi yol ortasında ilerlerken görünce çok şaşırdım. Başka araçların çarpmaması ve insanların kendisine zarar vermemesi için bir süre ettim. Bahçeye girip, bir süre sonra gözden kayboldu" dedi.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ YENİPAZAR (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
