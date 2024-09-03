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Yenimahalle'de Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Yenimahalle ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde üretimi yapılan bir adres tespit edildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve üretim malzemesi ele geçirildi.

Yenimahalle ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Yenimahalle'de uyuşturucu madde üretimi ve ticaretini yapanlara yönelik yürüttükleri çalışmalar ve teknik takip sonucu uyuşturucu madde üretilen bir adres tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise ?57 kök kenevir bitkisi, ?54 Hint kenevir fidesi, 11 aydınlatma sistemi, ?1 PH ölçer, 2 zaman ayarlı priz, termometre, ?2 bitki vitamini, 2 bitki sulamada kullanılan hortum, ?2 çoğaltıcı ara kablosu, havalandırma motoru ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ankara Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle Güncel

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