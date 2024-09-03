Yenimahalle'de Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Yenimahalle ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Yenimahalle'de uyuşturucu madde üretimi ve ticaretini yapanlara yönelik yürüttükleri çalışmalar ve teknik takip sonucu uyuşturucu madde üretilen bir adres tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise ?57 kök kenevir bitkisi, ?54 Hint kenevir fidesi, 11 aydınlatma sistemi, ?1 PH ölçer, 2 zaman ayarlı priz, termometre, ?2 bitki vitamini, 2 bitki sulamada kullanılan hortum, ?2 çoğaltıcı ara kablosu, havalandırma motoru ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.