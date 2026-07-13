Haberler

Ankara'da boş arazide yanan paletlere itfaiye müdahale ediyor

Ankara'da boş arazide yanan paletlere itfaiye müdahale ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Yenimahalle'de boş bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle yanan paletlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alındı, söndürme çalışmaları sürüyor.

Ankara Yenimahalle'de boş arazide yanan paletlere itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.

Yuvaköy Mahallesi'nde boş bir alandaki paletler, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, İvedik OSB, Batıkent, Yakacık, Çakırlar ve Sincan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrol altına aldığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Mümin Altaş
Trump: İkinci İran harekatı başladı

Trump savaşı resmen ilan etti: Harekat başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altı ayrı üstü ayrı servet! Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro'dan alıcı buluyor

Altı ayrı üstü ayrı servet! Yapay ormanda yetişiyor
Fransa teknik direktörü Deschamps, Kante'yi sildi

Ülkede deprem: Kante'yi sildiler!

830 kiloluk boğasını at gibi sürmeye çalışınca hayatının dersini aldı

830 kiloluk boğasını at gibi sürmeye kalkınca hayatının dersini aldı
10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu

10 ülke birden katıldı! Resmen koalisyon kuruldu
Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı

Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı
Leandro Trossard Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geleceği tarih

Dünyaca ünlü yıldız artık Süper Lig'de! Yarın akşam İstanbul'a geliyor
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...