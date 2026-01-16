Ayin listesindeki 'Konstantinopolis' ifadesine tepki

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL, - İSTANBUL Yeniköy'de bulunan Panayia Rum Ortodoks Kilisesi'nde duyuru panosuna asılan ayin listesinde, 'Konstantinopolis Başpiskoposluğu' ifadesi tepki gördü.

Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi'nin girişindeki duyuru panosunda, cemaate yönelik hazırlanan aylık ayin ve etkinlik programı sergilendi. İlanda, listenin en başındaki 'Konstantinopolis Başpiskoposluğu Yeniköy Rum Vakıfları' ifadesi yer aldı. Tepki çeken ilan ile ilgili şikayetlerin de olduğu öğrenildi.

'KABULLENMEMEK VAR'

Esnaf Ali Karakurt, "Geçmişten kalan bir alışkanlık var, kabullenmemek var. Biz onları kabul ettik, onlar belki bizi kabul etmiyorlar. Ama yine de demek ki o alışkanlıklardan insanlar kurtulamıyorlar. Onu benimsemişler" dedi.