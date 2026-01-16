Haberler

Ayin listesindeki 'Konstantinopolis' ifadesine tepki

Ayin listesindeki 'Konstantinopolis' ifadesine tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Yeniköy'deki Panayia Rum Ortodoks Kilisesi'nin duyuru panosunda yer alan 'Konstantinopolis Başpiskoposluğu' ifadesi, cemaat tarafından tepkiyle karşılandı. Esnaf Ali Karakurt, geçmişten gelen alışkanlıkların kabullenilmediğini belirtti.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL, - İSTANBUL Yeniköy'de bulunan Panayia Rum Ortodoks Kilisesi'nde duyuru panosuna asılan ayin listesinde, 'Konstantinopolis Başpiskoposluğu' ifadesi tepki gördü.

Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi'nin girişindeki duyuru panosunda, cemaate yönelik hazırlanan aylık ayin ve etkinlik programı sergilendi. İlanda, listenin en başındaki 'Konstantinopolis Başpiskoposluğu Yeniköy Rum Vakıfları' ifadesi yer aldı. Tepki çeken ilan ile ilgili şikayetlerin de olduğu öğrenildi.

'KABULLENMEMEK VAR'

Esnaf Ali Karakurt, "Geçmişten kalan bir alışkanlık var, kabullenmemek var. Biz onları kabul ettik, onlar belki bizi kabul etmiyorlar. Ama yine de demek ki o alışkanlıklardan insanlar kurtulamıyorlar. Onu benimsemişler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! 5 gözaltı var, evinden çıkanlar dikkat çekti
Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek

Bedava olması zorunlu hizmet için vatandaştan yüzlerce lira alıyorlar
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu

Bilim dünyası şokta! Hepsi çöldeki mağaranın içinden çıkarıldı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! 5 gözaltı var, evinden çıkanlar dikkat çekti
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu