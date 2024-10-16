Yeniköy Plaj Parkı'ndaki Atatürk Maskı ve Kaidesi Onarılarak Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı ve Türk Kalp Vakfınca onarımı yapılan Sarıyer Yeniköy Plaj Parkı'ndaki "Atatürk Maskı ve Kaidesi"nin açılışı yapıldı.

Törende konuşan Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven, kendisinin Yeniköy'de doğup büyüdüğünü anlattı.

Parktaki, üzerinde Atatürk'ün sözünün bulunduğu eserin o dönem Yeniköy'de yaşayan mimar Vasil Vingas tarafından 1972'de yapıldığını aktaran Güven, eserin zamanla yıprandığını, kaidesinin bozulduğunu, betonlarının şiştiğini, mermerlerinin döküldüğünü, üzerindeki yazının da düştüğünü söyledi.

Güven, vakıf olarak eserin onarım işini üstlendiklerini belirterek, "Heykelin ait olduğu İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığına müracaat ettik. 4 gün içinde incelediler ve tespiti yapıp inşaatına başladılar. 15 günde bitirdiler. Katkı sağlayanlara teşekkür ederiz. Mustafa Kemal Atatürk bizim değerimizdir, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusudur. Birkaç gün sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını idrak edeceğiz. Bu ülke coğrafyasında yaşayan her Türk vatandaşı Türkiye Cumhuriyetini korumak, kollamak ve sonsuza dek yaşatmak mecburiyetindedir." ifadelerini kullandı.

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ise belediye olarak toplumsal sorumluluk projelerine destek verdiklerini belirterek, Türk Kalp Vakfının, ilçede ihtiyaç sahibi olanları yönlendirdikleri kişileri ücret almadan tedavi ettiğini anlattı.

Aksu, Atatürk Maskı ve Kaidesi'nin, Cumhuriyetin 101. yılını kutlamaya hazırlanırken onarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından eserin açılışı yapıldı.