Yeniköy Camii'nin aydınlatması tamamlandı

Yenilenen yüzüyle gece farklı bir görünüm kazanan camide yapılan çalışma, Yeniköy sakinleri tarafından da beğeniyle karşılandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde bulunan tüm camilerin aydınlatmasını yaparak, camilere yepyeni bir görünüm kazandırıyor. Bu kapsamda, bir süredir Gölmarmara ilçesine bağlı Yeniköy Camii'nde aydınlatma çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caminin aydınlatmasını tamamladı. Yenilenen yüzüyle cami ışıl ışıl olurken, çalışma vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı. İbadethanelere yönelik aydınlatma ve benzeri çalışmaların periyodik olarak devam ettiğini belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yeniköy Mahallesi'nin camisinin de bu kapsamda aydınlatmasının gerçekleştirildiğini söyledi.

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