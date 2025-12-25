Haberler

'Yenidoğan Çetesi' davasında duruşmanın görülmesine devam edilecek - 1
Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen davada, bebek hastalarının özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddialarıyla yargılanan 63 sanıktan 13'ü tutuklu olarak yargılanıyor.

KAMUOYUNDA 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 13'ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı dava, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görülmeye devam edecek. Duruşmada sanık ifadelerinin alınmasına devam edilmesi bekleniyor.

