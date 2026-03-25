'Yenidoğan Çetesi' davasında duruşma yarına ertelendi /

KAMUOYUNDA 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen ve bebek hastaları önceden anlaştıkları hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen 10'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada 9'uncu duruşma sona erdi. Duruşma sanık avukatlarının beyanları ile yarın görülmeye devam edecek.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda başlayan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 4 sanıkla bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Saat 11.00 sıralarında başlayan bugünkü duruşmada sanık avukatları hazır bulundu.

AVUKATLARDAN TAHLİYE TALEBİ

Tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar, "Dosyada artık sona gelinmesi gerekmektedir. Ortada bir örgüt yoktur Fırat Sarı da örgüt lideri değildir. Müvekkilimin tahliyesini talep ederim" dedi. Diğer tutuklu sanıkların avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu söyleyerek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı, sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edilmek üzere yarın saat 10.00'a erteledi.

YARIN ARA KARARIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Yarın duruşmada sanık avukatlarının alınacak beyanlarının ardından, mahkeme heyetinin ara kararını açıklaması bekleniyor.

