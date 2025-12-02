Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Myk Üyelerini Belirledi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.
Yeniden Refah Partisi'nde 16 Kasım 2025 tarihinde Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 3. Olağan Büyük Kongresi sonrası Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu.
Genel Başkan Fatih Erbakan'ın A takımı şu isimlerden oluştu:
Genel Başkan Vekili: Sacid Günbey
Genel Başkan Vekili ve Ar-Ge Başkanı: Doğan Aydal
Siyasi İşler Başkanı: Suat Kılıç
Teşkilat Başkanı: Nurettin Gül
Eğitim Başkanı: Naim Öztürk
Tanıtım ve Medya Başkanı: M. Fatih Müjdeci
Hukuk İşleri Başkanı: İbrahim Gök
Seçim İşleri Başkanı: Osman Gezgin
STK ile İlişkiler Başkanı: Bilal Yıldırım
Halkla İlişkiler Başkanı: Cemil Çolak
Ekonomik İşler Başkanı: Fatih Bayramoğlu
Sosyal İşler Başkanı: Cengiz Zor
Dış İlişkiler Başkanı: Doğan Bekin
Mahalli İdareler Başkanı: Bülent Osman Osmanağaoğlu
Mali İşler Başkanı: Şükrü Yılmaz
Engelli Vatandaşlar Başkanı: Cengiz Erduran
Yurtdışı Vatandaşlar Başkanı: Mehmet Aşıla
Genel Sekreter: Mehmet Altınöz
Milli Eğitim Politikaları Başkanı: Fatih Öztek
Kadın Kolları Başkanı: Ayşe Nur Aslan
Gençlik Kolları Başkanı: Selçuk Efe
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın danışmanları ise şöyle:
Abdulhamid Adak, Ali Yüksel, Bahattin Sungur, Davut Konakçı, Fatih Uğurlu, Habip Düzcan, Halis Özdemir, Kadir Çalışıcı, Mahmut Tandoğan, Mehmet Aras, Mehmet Ekinci, Mehmet Kaderli, Mehmet Yalçınkaya, Melih Güner, Musa Okçu, Mustafa Sezgin, Selçuk Geyveli, Yahya Coşkunsu.