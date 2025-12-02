Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Myk Üyelerini Belirledi

Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini açıkladı. 3. Olağan Büyük Kongresi sonrası, Parti yönetiminde yeni isimler göreve getirildi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. Partinin Genel Başkan Vekili Sacid Günbey, Genel Başkan Vekili ve Ar-Ge Başkanı Doğan Aydal, Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, MYK üyelerini belirledi.

Yeniden Refah Partisi'nde 16 Kasım 2025 tarihinde Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 3. Olağan Büyük Kongresi sonrası Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu.

Genel Başkan Fatih Erbakan'ın A takımı şu isimlerden oluştu:

Genel Başkan Vekili: Sacid Günbey

Genel Başkan Vekili ve Ar-Ge Başkanı: Doğan Aydal

Siyasi İşler Başkanı: Suat Kılıç

Teşkilat Başkanı: Nurettin Gül

Eğitim Başkanı: Naim Öztürk

Tanıtım ve Medya Başkanı: M. Fatih Müjdeci

Hukuk İşleri Başkanı: İbrahim Gök

Seçim İşleri Başkanı: Osman Gezgin

STK ile İlişkiler Başkanı: Bilal Yıldırım

Halkla İlişkiler Başkanı: Cemil Çolak

Ekonomik İşler Başkanı: Fatih Bayramoğlu

Sosyal İşler Başkanı: Cengiz Zor

Dış İlişkiler Başkanı: Doğan Bekin

Mahalli İdareler Başkanı: Bülent Osman Osmanağaoğlu

Mali İşler Başkanı: Şükrü Yılmaz

Engelli Vatandaşlar Başkanı: Cengiz Erduran

Yurtdışı Vatandaşlar Başkanı: Mehmet Aşıla

Genel Sekreter: Mehmet Altınöz

Milli Eğitim Politikaları Başkanı: Fatih Öztek

Kadın Kolları Başkanı: Ayşe Nur Aslan

Gençlik Kolları Başkanı: Selçuk Efe

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın danışmanları ise şöyle:

Abdulhamid Adak, Ali Yüksel, Bahattin Sungur, Davut Konakçı, Fatih Uğurlu, Habip Düzcan, Halis Özdemir, Kadir Çalışıcı, Mahmut Tandoğan, Mehmet Aras, Mehmet Ekinci, Mehmet Kaderli, Mehmet Yalçınkaya, Melih Güner, Musa Okçu, Mustafa Sezgin, Selçuk Geyveli, Yahya Coşkunsu.

Kaynak: ANKA / Güncel
