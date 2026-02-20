Haberler

Yeniden Refah Partisi heyetinden Derecik ilçesine ziyaret

Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu ve beraberindekiler, Hakkari'nin Derecik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Osmanağaoğlu, partisinin Van İl Başkanı Yakup Demir, Hakkari İl Başkanı Sebahattin Mavigöz ile ilçeye geldi.

Belediye Başkan Vekili Mesut Tekin ile bir araya gelen Osmanağaoğlu, ardından Kaymakam Sezai Demirci'yi makamında ziyaret etti.

Derecik Şehitliği'ne geçerek dua eden Osmanağaoğlu, esnafı ziyaret etti, taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Mesut Kazak
