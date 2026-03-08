Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gezgin Hakkari'de iftar programına katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin, Hakkari'de düzenlenen iftar programında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililerle bir araya geldi. Gezgin, Hakkari'nin önemine dikkat çekti.

Kente gelen Gezgin ve beraberindeki heyet, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen İl Divan Toplantısı'na katıldı.

Daha sonra kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Gezgin, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Ardından partisince düzenlenen iftar programında konuşan Gezgin, partilerinin tüm illere olduğu gibi Hakkari'ye de büyük önem verdiğini söyledi.

Hakkari'ye 2021'de Genel Başkanları Fatih Erbakan ile geldiklerini anımsatan Gezgin, katılımcıların ramazanını tebrik etti.

Programa muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
