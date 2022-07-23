Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "Milli Görüş" önerisi - Haberler

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "Milli Görüş" önerisi

AA - İhsan Can - Güncel
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İktidardakileri 'kasa başındakiler', masadakileri de 'masa başındakiler' olarak ifade ediyoruz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İktidardakileri 'kasa başındakiler', masadakileri de 'masa başındakiler' olarak ifade ediyoruz. Bu iş, ne kasa başındakilerle çözülür ne de masa başındakilerle bu iş, milli görüşle çözülür." dedi.

Erbakan, "Temmuz Ayı İl Başkanları Toplantısı" öncesinde parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusuna değinerek, "Avrupa Birliği'nin kapısında 60 sendir bekletilen ve hala da üyelik ısrarlarını sürdürüp kapıda beklemeye devam eden Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı iki ay dahi NATO'nun kapısında bekletememiştir." diye konuştu.

Hükümetin, ekonomik kriz ve enflasyonun sorumlusu olarak, 15 Temmuz darbe girişimini gösterdiğini ifade eden Erbakan, bu durumun 15 Temmuz ile ilgisinin olmadığını ileri sürdü. Bütçe açığına işaret eden Erbakan, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin eksi 62 milyar dolar olduğunu iddia etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerin yaptıkları net oranlarına da değinen Erbakan, "YKS oranları açıklandı. Tüm bu veriler, öğrencinin değil AK Parti'nin eğitim politikalarının sıfır çektiğinin göstergesidir. 20 senedir iktidardasınız, eğitim sistemi ve müfredat yeniden düzenlenebilirdi." görüşünü savundu.

Erbakan, iktidarı ve muhalefeti eleştirerek, "İktidardakileri 'kasa başındakiler', masadakileri de 'masa başındakiler' olarak ifade ediyoruz. Bu iş, ne kasa başındakilerle çözülür ne de masa başındakilerle, bu iş milli görüşle çözülür." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Erbakan, konuşmasının ardından partisine üye olanlara rozet taktı.

Daha sonra "Temmuz Ayı İl Başkanları Toplantısı" basına kapalı olarak devam etti.

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AA / İhsan Can - Güncel

Fatih Erbakan Refah Partisi Finlandiya Güncel Haberler

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