Haberler

Fatih Erbakan'dan bayram mesajı: Siyonizm mikrobuna dikkat

Fatih Erbakan'dan bayram mesajı: Siyonizm mikrobuna dikkat
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da partililerle bayramlaştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da partililerle bayramlaştı.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığının Kurban Bayramı dolayısıyla Merkezefendi Mezarlığı'nda düzenlediği bayramlaşma programında konuşan Erbakan, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın feraseti, dirayeti, cesareti, hidayeti ve nezaketiyle örnek biri olduğunu söyledi.

Babasının 3 temel esası öğretip aşılayan bir lider olduğunu ifade eden Erbakan, "İslamsız saadet olmaz, cihatsız İslam olmaz. İnsanların çektiği maddi ve manevi sıkıntıların sebebi siyonizm mikrobudur. Bizlere hayatı boyunca bunları anlattı, öğretti." dedi.

Bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü olduğunu, bugün akla Ebu Eyyub el-Ensari'nin geldiğini belirten Erbakan, "İslam'ın cihat dini olduğunu ispatı olan bir hayat yaşamış. 90 yaşında İstanbul surları önüne cihat ve davası uğruna gelmiş ve şehit düşmüş." diye konuştu.

Fatih Erbakan, konuşmasının ardından partililerle bayramlaştı, çocuklara harçlık verdi.

Programa katılanlar merhum Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabri başında dua etti.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var

Şanlı fethin yıl dönümünde alandakileri coşturan sözler
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor! Aile korku içinde

Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor
Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş

Bayramda yüz güldüren yükseliş! Yatırımcı tatilde bile kazandı
Sel Hatay'ı adeta yuttu

Sel kenti adeta yuttu
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular
'Çünkü sen Müslümansın' diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü

"Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü